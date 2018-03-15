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Этой весной в Латвии проходит пятый, юбилейный конкурс молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инессы Галанте». Благодаря поддержке «Благотворительного фонда банка Rietumu» участие в конкурсе бесплатно, подать заявку могут все желающие без ограничений по возрасту. Организаторы рады сообщить, что срок приема музыкальных заявок продлен на неделю - те, кто еще не успел отправить видеоматериалы, может сделать это до 25 марта. Всю подробную информацию можно получить на официальном сайте проекта www.inesesgalantestalanti.lv.

Конкурс ежегодно открывает Латвии и миру ярких и талантливых артистов, многие из которых уже покорили большую сцену и имеют множество побед на международных музыкальных состязаниях. Помимо всех наград, участие в престижном конкурсе дарит молодым артистам ценный опыт профессионального общения с признанными мэтрами, раскрывает возможности дальнейшего творческого роста и может стать стартовой площадкой на пути к большому успеху. Лауреаты конкурса прошлых лет поделились своими личными впечатлениями об участии.

Вокалистка Марлена Кейне, лауреат конкурса «Таланты Инессы Галанте» 2016 года, ныне солистка Латвийской Национальной оперы, рассказала о своем опыте: «Конкурс мне принес колоссальное удовольствие от проделанной работы. Высокая оценка жюри окрылила меня и дала дополнительную уверенность, которой мне, как молодой артистке, в тот момент не хватало. Кроме того, для меня стало большой честью лично познакомиться с патронессой конкурса – Инессой Галанте. Каждый ее совет всегда на вес золота».

Марлена Кейне

Пианист Даумант Лиепиньш, лауреат 2014 года видит главное преимущество конкурса в том, что он мотивирует к развитию и открывает дорогу на большую музыкальную сцену: «Опыт, который я приобрел за время конкурса, стал для меня серьезным толчком к совершенствованию - я понял, что Латвия полна музыкальными талантами и я стремлюсь быть частью этой культуры. Я стал заниматься усерднее и результаты не заставили себя ждать: в прошлом году я получил 1-ое место на международном музыкальном конкурсе в Швеции, а также стал лауреатом конкурса пианистов в Манчестере». Также Даумант является обладателем большого музыкального приза - высшей награды Латвии в области музыки в категории «Молодой артист года» в 2016 году.

Даумант Лиепиньш

Лауреат конкурса «Таланты Инессы Галанте» 2015 года, коклеистка Лига Грике отметила важность финансовой поддержки фонда: «Стипендия, предоставленная фондом Инессы Галанте и благотворительным фондом банка Rietumu, на протяжении полугода покрывала финансовые затраты на обслуживание моего музыкального инструмента. Для меня, как для начинающей артистки, это очень важно!».

Лига Грике

Помимо денежных призов и стипендий от организаторов, лауреаты получают ценные подарки от партнеров конкурса: например, возможность играть на скрипке итальянского мастера Гаэтано Паресчи (1940 г.), предоставленная благотворительным фондом Петра Авена «Поколение». В 2015 году такое уникальное право получила победительница конкурса Сандра Сержане.

Организатор конкурса: Фонд Инессе Галанте.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на официальном сайте www.inesesgalantestalanti.lv и прислать видео-заявку своего выступления.

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