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Завершились Дни Михаила Казиника в Риге, которые открыли зрителям новые имена в мире классической музыки и преподнесли несколько незабываемых концертных программ с участием латвийских и зарубежных артистов. Самым значимым событием проекта неизменно остается международный конкурс молодых инструменталистов и вокалистов, проходящий под патронажем Михаила Казиника уже девятый раз.

В этом году в конкурсе приняли участие около пятидесяти конкурсантов из более, чем десяти стран мира. Михаил Казиник и члены жюри в очередной раз высоко оценили латвийскую музыкальную педагогическую школу и выразили надежду, что победители конкурса уже скоро будут представлять нашу страну на лучших сценах мира.

«Конкурс продолжает расти и развиваться, - комментирует итоги мероприятия Михаил Казиник. - Наш особый подход заключается в том, что мы - жюри конкурса - выступаем в роли учителей и наставников молодых музыкантов и вокалистов. Мы занимаемся с каждым конкурсантом на протяжении нескольких дней, помогая найти свой стиль, жанр, работая над техникой и артистизмом и даже психологией».

В состав жюри конкурса в этом году вошли известные певцы и музыканты - Михаил Светлов (бас, Нью-Йорк, США), Станислав Соловьев (фортепиано, Санкт-Петербург, Россия), Моник МакДональд (сопрано, Нью-Йорк, США), Дайнис Медяник (скрипка, Гановер, Германия), Юлия Васильева (сопрано, Рига, Латвия) и другие.

Конкурс „Восходящие звезды” дает возможность участникам совершенствовать талант и мастерство. Самые лучшие конкурсанты уже в октябре выступят на фестивале фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей", а некоторые получат гранты на участие во всемирном Чемпионате Исполнительских искусств в Голливуде.

Программа следующего года Дней Михаила Казиника планируется еще более широкой и насыщенной. Конкурс будет отмечать юбилей - 10 лет, и по этому поводу организаторы готовят особенные мероприятия.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА „ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ” 2018

Вокал

Юниоры 11-12 лет Мишель Скайлар, 2 место (Великобритания), Ксения Потапова, 1 место (Россия).Сениоры 18-24 года Клемент Алексанс, 3 место (Латвия), Цира Toлорадова, 2 место (Латвия), Надя Фрейлих, 2 место (США), Максим Крылов, 1 место (Латвия), Элизабета Раколта, Grand prix (США)

Инструменталисты

Юниоры 5-7 лет Ливия Колча, скрипка, 3 место (Латвия), Мария Белявская, фортепиано, 2 место (Эстония), Василиса Соколова, скрипка, 1 место (Россия). 8-10 лет Амелия Динсдале, скрипка, 3 место (Великобритания), Владимир Золоторев, скрипка, 3 место (Латвия), Андрей Аврамец, фортепиано, 3 место (Латвия), Алон Райхлин, фортепиано, 2 место (Израиль), Эстер Руране, скрипка, 2 место (Латвия), Эдуард Левша, аккордеон, 2 место (Латвия), Марат Ибрагимов, тенорная туба, 2 место (Казахстан) – баритон эльфониум, Анна Арсеньева, фортепиано, 1 место (Эстония).

11-12 лет Кристина Лейла Мартинсон, скрипка, 3 место (Россия), Анкитс Трипатхи, скрипка, 3 место (Латвия), Петр Писаренко, скрипка, 2 место (Россия), Эльза Силиня, скрипка, 1 место (Латвия), Виталия Коласа, фортепиано, 2 место (Латвия), Егор Арзамаскин, фортепиано, 1 место (Россия), Максим Скибицский, виолончель, 3 место (Латвия) Братья Гринберги: Карлис (15), Ансис (12), Микелис (7) маримба, барабан и перкуссия, 1 место (Латвия), Даниель Финтюгов, тромбон, 1 место (Латвия).

13-15 лет Виктория Викторова, альт, 3 место (Латвия), Леонид Соколов, скрипка, 1 место (Россия), Валерия Полякова, скрипка, 1 место (Белоруссия), Габриель Сегал, фортепиано, 3 место (Россия), Даниил Мицкевич, фортепиано, 1 место (Латвия), Мария Эмилия Терзиян Кхаба, скрипка Grand Prix (непризнанное государство Абхазия), Таис Тициана Гейтус-Эйтвина, скрипка Grand Prix (Латвия).

Сениоры, 16-17 лет Дуэт Анна Сидорчук / Мария Чебан, скрипка, 1 место (Белоруссия), 18-24 лет Анна Мария Иване аккордеон (Латвия) – 1 место, Дуэт "Bastau" Темирлан Олжабай / Ернат Наурыз домра (Казахстан)- Grand Prix.