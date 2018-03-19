Woman |

3 апреля в Риге пройдёт вечер “Модильяни. Искусство любви”. Российский биограф Игорь Оболенский представит лекцию-моноспектакль о самом загадочном гении 20 века.

Премьера авторской программы Игоря Оболенского состоялась в Хельсинки, в музее Атенеум, на выставке работ Амедео Модильяни. 3 апреля вечер Модильяни пройдет в Риге, в киноконцертном зале Дома Москвы.

Амедео Модильяни - личность, о которой хочется говорить всегда, даже безотносительно круглых дат и масштабных выставок. Самый романтичный и загадочный гений 20 века. Как всегда, во время блестящих лекций Игоря Оболенского мы познакомимся с удивительными деталями биографий знаменитостей и хитрыми переплетениями судеб и узнаем истории создания полотен Модильяни.

Женщины Амедео Модильяни – отдельная страница искусствоведческих исследований, касающихся жизни и творчества эксцентричного и гениального итальянца.

Судьба Модильяни - настоящий клад для писателя и сценариста. Юный итальянец приезжает в Париж в его золотой период, когда там творят Пикассо, Утрилло, Шагал; пишет портреты парижских красавиц, сам влюбляя в себя всех вокруг.

В Париже Модильяни переживает роман с Анной Ахматовой – как раз в тот момент, когда она приехала во Францию в свадебное путешествие с Николаем Гумилевым, там же встречает любовь своей жизни - художницу Жанну Эбютерн и погибает, не дожив совсем немного до всемирной славы и космических цен на свои полотна.

Игорь Оболенский – российский писатель, биограф, талантливый рассказчик, автор документального телевизионного проекта «Место гения», автор биографических книг. Манеру его выступлений сравнивают с Эдвардом Радзинским и Виталием Вульфом. Его творческие вечера всегда становятся настоящими культурными событиями.

3 апреля в 19 часов

Дом Москвы

Рига, улица Меркеля, 7

Билеты доступны в кассах «Билешу сервис» и Дома Москвы