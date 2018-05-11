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9 августа в концертном зале Дзинтари состоится торжественное открытие четырнадцатого международного музыкального фестиваля «Summertime - приглашает Инесса Галанте».

В этом году на концерте по случаю открытия прозвучат произведения золотого фонда классической музыки из репертуара легендарного американского исполнителя Фрэнка Синатры в неповторимой интерпретации.

В этот вечер зрителей музыкального фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте» ждет невероятная атмосфера музыкального праздника, которую воссоздадут песни обладателя «бархатного» голоса Фрэнка Синатры

Синатра – это легенда музыкального мира, а его композиции составляют золотой фонд музыкальной культуры и по сей день покоряют слушателей по всему миру. Когда не стало Фрэнка Синатры, журналисты писали: «К чёрту календарь. День смерти Фрэнка Синатры — конец XX века».

Впервые в Латвии, в рамках фестиваля «Summertime – пригашает Инесса Галанте», выступит лучший интерпретатор композиций великого Синатры, получивший всемирное признание публики за исполнение песен американской музыкальной легенды.

Уникальный певец и композитор из Германии Том Гейбель мастерски воспроизводит романтическую манеру исполнения Синатры, подкупая силой и выразительностью своего голоса. Специально для зрителей фестиваля певец адаптировал мировые музыкальные хиты на современный манер, чтобы приятно удивить фестивальную публику.

В исполнении всемирно известных мелодий Тому Гейбелю будет аккомпанировать именитый латвийский джазовый коллектив "Jelgavas Big Band" под управлением дирижера Райтиса Ашманиса, - долгожданная премьера сотрудничества музыкального бэнда и его маэстро как с музыкантом мировой величины, так и с фестивалем «Summertime – пригашает Инесса Галанте».

Билеты на фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте» доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv