В июне пройдет модный показ студентов Латвийской академии художеств (2)
Woman | 11 мая 2018 года, 19:44
Одно из самых ожидаемых модных событий летнего сезона - ежегодное фешн-шоу от студентов Латвийской академии художеств. В отличие от Рижской недели моды, здесь можно увидеть не только вполне "носибельные" образы, но и настоящие произведения искусства.
Как обычно, на подиуме будут продемонстрированы самые яркие коллекции, созданные выпускниками академии. В этот раз темой шоу станут колоритные 90-е годы. Которые, кстати, не только сейчас в тренде, но и являются временем официального появления кафедры моды при академии художеств.
Билеты можно приобрести на сайте ekase.lv или дождитесь нашей светской хроники
Зачем же так коверкать русский язык? Носибельный - неужели нельзя выразить мысль нормальным словом "Повседневный"?
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,,Nosibeljnij obraz,, u glavnogo vhoda v akademiju.
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