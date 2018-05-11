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Одно из самых ожидаемых модных событий летнего сезона - ежегодное фешн-шоу от студентов Латвийской академии художеств. В отличие от Рижской недели моды, здесь можно увидеть не только вполне "носибельные" образы, но и настоящие произведения искусства.

Как обычно, на подиуме будут продемонстрированы самые яркие коллекции, созданные выпускниками академии. В этот раз темой шоу станут колоритные 90-е годы. Которые, кстати, не только сейчас в тренде, но и являются временем официального появления кафедры моды при академии художеств.

Билеты можно приобрести на сайте ekase.lv или дождитесь нашей светской хроники