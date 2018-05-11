В июне пройдет модный показ студентов Латвийской академии художеств (2)

фото

Woman | 11 мая 2018 года, 19:44

Одно из самых ожидаемых модных событий летнего сезона - ежегодное фешн-шоу от студентов Латвийской академии художеств. В отличие от Рижской недели моды, здесь можно увидеть не только вполне "носибельные" образы, но и настоящие произведения искусства.

фото

Как обычно, на подиуме будут продемонстрированы самые яркие коллекции, созданные выпускниками академии. В этот раз темой шоу станут колоритные 90-е годы. Которые, кстати, не только сейчас в тренде, но и являются временем официального появления кафедры моды при академии художеств.

фото

Билеты можно приобрести на сайте ekase.lv или дождитесь нашей светской хроники

фото

Комментарии 2
Олеко2 часа назад
Зачем же так коверкать русский язык? Носибельный - неужели нельзя выразить мысль нормальным словом "Повседневный"?
Ответить
feschn - schou4 часа назад
,,Nosibeljnij obraz,, u glavnogo vhoda v akademiju.
Ответить