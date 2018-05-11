Культпросвет: открылась выставка "Стиль модерн. Начало. Влияния. Своеобразие" (2)
В Риге открылась выставка "Стиль модерн. Начало. Влияния. Своеобразие", посвящённая столетию Латвийского государства.
Блестящие образцы стиля модерн в Латвии – это страницы непреходящей истории в общей картине мирового искусства. Выделяя наследие эпохи модерн, Латвийский Национальный художественный музей стремится показать особое место Риги в палитре европейской культуры конца XIX – начала XX века – в то время, когда формировалось сознание латвийской государственности.
Выставка представляет собой встречу разных национальных школ, чтобы дать возможность посетителю самостоятельно находить сходства, влияния и различия. Хотя рижский модерн, вне всякого сомнения, обладает своеобразием, его черты обнаруживают тесную связь с процессами, происходившими в других странах.
Экспозиция рассказывает о наиболее ярких проявлениях югендстиля в Европе, визуализируя их в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.
Она повествует об истоках, начале и зрелости "современного стиля", позволяя прийти к ясному пониманию особенности латвийской версии, раскрываемой в сравнении с достижениями знаменитых столиц модерна – Парижа, Лондона, Брюсселя – и других самых оживлённых европейских городов.
Это рассказ о Франции и японизме, об утончённых формах посуды, мебели и архитектурных деталей Луи Мажореля, Эктора Гимара и Эмиля Галле, о Бельгии и стиле Конго», о флоральных мотивах в работах Уильяма Морриса и Уолтера Крейна в Великобритании, об изысканной роскоши Фаберже в России, а также об искусстве периода господства модерна в Германии, Австрии, Чехии, Дании, Швеции, Нидерландов и Швейцарии.
Кроме того, выставка является попыткой очистить игровое поле от сентиментальности, неоромантических преувеличений, чувственности, возвратившись к истокам в повествовании о гармонии природных форм, пластичности и синтезе в сочетании с функциональностью.
От композиций из суровых, упрощённых геометрических форм и объёмов до вьющихся растительных мотивов, разрушающих любую симметрию, – всё это стиль модерн.
4 мая - 5 августа
Музей Рижская биржа
Рига, Домская площадь, 6
Это, во-первых.
А, во-вторых, сходи на выставку вместо ритуального посещения вино-водочного.
Не было у вас ста лет, 49 только если честно считать. С 18-го по 40-й и с 91-го по 2018-й.