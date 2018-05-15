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Одно из самых громких и долгожданных событий весны — Ночь музеев 19 мая. Причем мероприятие проводится одновременно во всех странах Европы. Масштаб праздника можно только представить.

А лучше увидеть своими глазами — только раз в год до глубокой ночи все музеи открыты для бесплатного посещения, а постоянные и временные экспозиции дополняются творческими мастерскими, концертами и театральными представлениями.

Кстати, для Латвии это событие не только традиционное, но и довольно старое — в этом году ему исполнится сорок лет! И каждый музей старается предложить особенную программу для своих гостей.

Например, рижский Этнографический музей с 19:00 до 23:00 организует эстафеты для всей семьи, а в музее Рижская биржа до полуночи можно и выставку осмотреть, и послушать исполнение мужских хоров Латвии. В Латвийском кукольном театре пройдет вечерний спектакль театральной компании Будапешта, а в Рижском автомобильном музее будут своих посетителей ждать более 100 старинных машин.

По всей Латвии пройдут перфомансы и праздничные мероприятия в музеях, художественных галереях и в библиотеках. Подробнее программу можно изучить на официальном сайте мероприятия или на веб-странице liveriga.lv