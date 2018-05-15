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Проходят годы, меняются концертные программы, но одно правило для "Uma2rman" остается неизменным: каждое выступление группы — это девятый вал эмоций. Музыка "Uma2rman" не оставляет никого равнодушным, их лиричные композиции затрагивают душу и уводят в глубокие мысли, вместе с этим, их легкая, позитивная и веселая музыка уносит в безудержное веселье.

Новая программа, на которую все приглашаются 13 июня в зал "Дзинтари", не станет исключением, в ней будет все, за что поклонники любят группу, и даже больше. Создатели таких хитов, как "Прасковья", "Ночной дозор", "Проститься", "Я так ждала тебя, Вова" и многих других, подарят зрителям море позитива.

На концерте "Uma2rman" невозможно усидеть на месте: вместе с музыкантами поет и танцует весь зал. Воспоминания о таком вечере надолго останутся в сердцах поклонников, и тех, кто знакомится с творчеством группы впервые.

Подарите себе прекрасный вечер в компании с "Uma2rman". Живая музыка, живой звук – наслаждение от вечера вам гарантировано!

История группы.

Группа "Uma2rman" во главе с солистами братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими стала известна, как и полагается настоящим музыкантам, благодаря своим хитам. Первые же треки, записанные новоявленной командой в родном Нижнем Новгороде, заставили музыкальную индустрию заговорить о рождении нового звездного состава, получившего имя в честь знаменитой голливудской актрисы.

Их иронические песни, непременно искренние, обаятельные и честные, сразу привлекли внимание не только меломанов и критиков, но и именитых коллег – так, фактический "выход в свет" группы "Uma2rman" состоялся на концерте Земфиры, с которой братья исполнили свой трек "Прасковья".

И "Прасковья", и последовавшая за ней лирическая композиция "Проститься" моментально стали абсолютными хитами, а группа была признана "Лучшим дебютом" на премии MTV Russian Music Awards. Успех коллектива закрепила песня "Ночной дозор", ставшая саундтреком для одноименного блокбастера Тимура Бекмамбетова.

Первая пластинка "Uma2rman" - "В городе N" разошлась тиражом более 1 000 000 экземпляров и получила статус платиновой. Всего за год группа стала одной из самых любимых и востребованных в стране. Презентация второго альбома под названием "А может, это сон" состоялась в спорткомплексе "Олимпийский" - на крупнейшей концертной площадке Москвы, собрав 15 000 зрителей.

Кстати, символичное, "звездное" имя обеспечило братьям Кристовским тесную и успешную связь с кинематографом. "Uma2rman" написали заглавную песню к сериалу "Папины дочки", приняли участие в создании саундтрека для мультипликационного фильма "Белка и стрелка. Звездные собаки", в котором звучат сразу три песни коллектива: "В городе дождь", "Дождь", "Белка и Стрелка", а также сериалу "Принц Сибири".

Музыкальное хулиганство Кристовских и команды набирает обороты. После успешной премьеры альбома "Пой, весна!" (2016), который в первый день продаж возглавил чарт продаж ITunes, братья успели выпустить несколько заметных синглов. А коллаборация с саундпродюсером Павло Шевчуком - песня "Ванюша", саундтрек к фильму "Последний богатырь", уже получила Национальную музыкальную премию как лучший саундтрек года.

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Дополнительная информация: www.u2n.band/

UMA2RMAN - 13.06.2018, концертный зал "Дзинтари".