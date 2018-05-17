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Когда хочется атмосферы праздника надо просто дождаться выходных и прийти в Калнциемский квартал. Самое аутентичное, необычное и веселое место столицы открыло сезон еженедельного фестиваля Street food и субботних базарчиков.

Как известно, среда — это маленькая пятница, поэтому в квартале Калнциема с 18:00 до 23:00 вкусная еда, веселая музыка и праздничная атмосфера для всех желающих. Фестиваль уличной еды отличный способ попробовать новые блюда от шеф-поваров, насладиться хорошим вином и отдохнуть в кругу близких людей.

А по субботам: творческие мастерские и карусели для детей, вина и закуски от местных фермеров для взрослых, изделия из стекла, дизайнерские предметы и украшения для ценителей прекрасного, травяные чаи и домашние лечебные средства - поклонникам здорового образа жизни.

Ярмарки в этом обновлённом дворике Пардаугавы — одни из самых ярких и запоминающихся в Риге. Такие традиционные праздники не только прекрасный подарок жителям Риги, но и хороший способ привлечь гостей в наш город.

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Недаром владельцы квартал и энтузиасты реставрации деревянной застройки братья Карлис и Мартиньш Дамбергсы, считают, что сам квартал «как яркая брошка на платье Риги», которую мы сами раз за разом полируем и делаем краше.

Фестиваль Street Food состоится:

в мае: 16, 23 и 30

в июне: 13, 20 и 27

Ближайшие ярмарки пройдут

в мае: 19 мая

в июне: 2, 9, 16 и 30

