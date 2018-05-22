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Вчера в театре «Дайлес» было звездно и многолюдно. Повод — европейская премьера Московского Академического театра им.В.Маяковского «Пигмалион».

На пресс-конференцию подтянулись все акулы пера. Не каждый день в люди выходит «нешаблонный красавец», актер, Игорь Костолевский и режиссер Леонид Хейфец. Предполагалось, что они затмят остальных участников и будут разобраны на молекулы в беседах с прессой. Ни того, ни другого не произошло — оба героя от общения с журналистами увильнули и отдуваться за них пришлось очаровательной актрисе Наталье Палагушкиной.

Анатолий Лобоцкий признался, что работать с Хейфецем тяжело и это норма. «Так и должно быть. Как бы банально ни звучало, но в спорах рождается истина и истинное искусство. А я с ним спорил.» Но и по Костолевскому «проехаться» в удовольствии себе не отказал. «Игорь Матвеевич не пришел, потому что бережет силы. А мы сейчас всю энергию выплсенем, потом выйдем на сцену, извинимся перед зрителем и скажем: «Вот Костолевский, он отдыхал, пусть работает!»

А вот на сцене сюрпризов не было — были все и все были прекрасны. Долгожданный Игорь Костолевский сыграл как Игорь Костолевский, Наталья Прокофьева была абсолютно восхитительна и прочтение классика Бернарда Шоу режиссером Хейфецем зрители встретили на ура, несмотря на небольшие отклонения от оригинального сюжета. Как бы мы настороженно ни относились к гастролям, но в этот раз те, кто купил билеты — не прогадали.

Леонид Хейфец в последнее время был режиссером средней и малой формы, «Пигмалион» же определенно форма большая. Это стало большим сюрпризом для артистов. Как стало сюрпризом и то, что спектакль мгновенно стал самым популярным в театральной афише.

Возможно потому, что актеры верили: «Хейфец не провалит». Хейфец и не провалил. Спектакль не только прекрасно вошел в репертуар театра, но и живет полноценной жизнью — сразу после Риги постановку ждут в Тель-Авиве.

Сам же Хейвец кланялся и просил передать, что «более всего любит он Ригу. Здесь у него был первый спектакль и здесь он был счастлив...».

Фотографии: Иван Варшавский