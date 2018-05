Woman |

До выступления в Риге легендарной группы Deep Purple осталось меньше недели!

Чем ближе долгожданный концерт в зале «Арена «Рига»» – тем интереснее новости. Поклонники творчества группы, не успевшие приобрести билеты, – вас ждет сюрприз: в продажу поступили дополнительные хорошие места в секторах 102 и 114.

И наконец раскрыта еще одна интрига концерта: перед Deep Purple на разогреве покажет себя исключительно интересная группа из Франции – Trank.

Напомним, в наш город Deep Purple приедет отметить свое 50-летие. Концерт состоится 3 июня в зале «Арена «Рига»», где Deep Purple устроит «прибалтийскую презентацию» двадцатого студийного альбома – «inFinite». Хотя, конечно, на концерте прозвучат многие известные песни Deep Purple.

И перед выступлением культовой группы, будьте уверены, что кого попало на сцену, на разогрев зала не выпустят! Лидеры Deep Purple о группе Trank сказали так: «Если бы мы появились в XXI веке, то, наверное, наша музыка была бы очень похожа. У Trank правильные слова в текстах песен, гитарист берет правильные аккорды и, конечно, звучит правильный ритм, который заставляет твое сердце колотиться вдвое быстрее обычного. В группе Trank, конечно, играют на все сто процентов наши люди».

Trank – группа, которая появилась недавно. Хотя команда французская, но песни исполняет по-английски, и о себе музыканты говорят: «Мы заставим вас прыгать в зале, но при этом вы будете продолжать думать». Такой вот интеллектуальный драйв. Музыка Trank – это смесь классического рока, слышны блюзовые аккорды, при этом все в общей стилистике качественного хард-кора, хард-рока и хеви-метала в лучшем его проявление (пример – Metallica)».

Песни «In Troubled Times», «Take the Money and Run», «Illustrated Girl», «Off the bone», «Accidents» уж точно не оставляют слушателя равнодушным. Известны они и своими интересными кавер-версиями песен Depeche Mode, Muse, Nine Inch Nails, Pink Floyd, REM, Rage.

Trank – молодая группа (образовалась всего-то в 2015-м), но уже очень опытных музыкантов, у каждого из которых за плечами множество концертов и немало самых разных записей.

И, наверное, именно такая группа должна выступать перед Deep Purple, чтобы настроить слушателей на правильную музыкальную волну.

В свою очередь, Deep Purple появилась на свет на 47 лет раньше – и в Англии. Группа тут же стремительно начала набирать популярность – среди молодого движения хиппи и только-только зарождающегося рока. И теперь группа Deep Purple – это целая история мировой рок-музыки.

В Ригу Deep Purple приедет в звездном составе: Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри. Такие нестареющие рокеры, которые, как и сама их группа, тоже «живая история». Знаете, что, к примеру, голосом Гиллана поет Иисус в оригинальной и тоже легендарной версии рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»? А, например, Стивен Морс в списке величайших гитаристов всех времен Земли.

В мае 2017 года у Deep Purple стартовал тур «The Long Goodbye Tour», который должен продлиться три года – в поддержку альбома «inFinite» («Бесконечность»). Кстати, вскоре после того, как вышел альбом (год назад – в начале апреля), песни, появившиеся в интернете, за несколько дней просмотрели-прослушали миллионы людей. Альбом удивительный, музыкальные критики говорят, что в нем «весь Deep Purple», какой он есть, за 50 лет.

Приглашаем на концерт 3 июня. Билеты в кассах Biļešu Serviss.