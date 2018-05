Woman |

10 августа в концертном зале Дзинтари в рамках фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте» известные российские музыканты - пианист-виртуоз Даниил Крамер и квартет саксофониста Антона Румянцева - выступят с уникальной программой легендарных мировых роковых хитов в джазовом исполнении.

По многочисленным просьбам постоянных посетителей фестиваля, один из самых известных российских джазовых пианистов - Даниил Крамер - снова приедет в Юрмалу. На этот раз - в тандеме с ведущим российским саксофонистом и джазовым виртуозом Антоном Румянцевым и его квартетом.

У гостей второго дня фестиваля будет уникальная возможность услышать концертную программу, которую уже по достоинству оценили зрители в многочисленных городах Евразии, - на джазовый манер музыканты исполнят все самые популярные композиции из репертуара таких легендарных рок-групп как Nirvana, Queen, Led Zeppelin и других.

Концертные программы ведущего российского саксофониста и джазового виртуоза Антона Румянцева, в числе которых «Nirvana in Jazz», «Queen in Jazz», «Led Zeppelin in Jazz», звучали и продолжают звучать на лучших концертных площадках по всему миру, всегда собирая полные залы и срывая бурные овации публики.

Уже на протяжении пяти лет кряду Д. Крамер радует гостей фестиваля своими выступлениями, при этом каждый раз - с новыми коллегами по сцене. С первых минут выдающийся пианист покоряет публику не только филигранной техникой и эмоциональностью исполнения, но и невероятной харизмой, шармом, а также скоростью и отточенностью фортепианной игры.

«Музыка — не набор нот, не умение двигать пальчиками по клавиатуре, это таинство, никогда и никем непонятая мистика. И мы ее никогда не поймем. Музыку можно только почувствовать, и помочь в этом может художник, который передает это вам, слушателям», - рассказывает Даниил Крамер.

Выдающееся джазовые виртуозы Даниил Крамер и квартет Антона Румянцева выступят в концертном зале Дзинтари 10 августа. Фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте» в этом году пройдет с 9-12 и с 14-15 августа.

Билеты на фестиваль доступны на сайте www.bilesuparadize.lv