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В галерее банка Rietumu открылась выставка работ Илоны Гонсовской «Возвращение».

Художница, защитница животных и автогонщица Илона Гонсовская работала и в Москве, и в Риге. До свой трагической гибели в 2008 году она писала картины, иллюстрировала книги, работала театральным художником, занималась дизайном интерьера, а также была главным художником международного кинофестиваля во Владивостоке Pacific Meredian.

Дипломной работой Илоны в Московском художественном институте им. Сурикова на кафедре сценографии была пьеса Яниса Райниса «Вей, ветерок!».

Эскизы к этому спектаклю представлены в экспозиции и являются уникальными образцами сценографического творчества художницы. В картинах художницы отражается ее особый, сложный и индивидуальный мир во всем его калейдоскопичном многообразии.

В предыдущие годы выставки работ Илоны Гонсовской проходили в Латвии, России, Германии, Японии, Великобритании, Португалии и других странах.

На нынешней выставке представлен целый ряд картин, созданных художницей – в том числе масштабные работы, среди которых – пейзажи Латвии, выполненные в характерном авторском стиле.

Считается, то, что создавала в своей мастерской Илона Гонсовская, едва ли можно назвать «индивидуальным мифотворчеством». Она не мифологизировала реальность, она просто и целенаправленно стремилась к чему-то неведомому, идеализировала его, желая в это неведомое погрузиться. И ей это удавалось в постоянных путешествиях по миру со своими выставками и творческими проектами.

Будучи настоящим романтиком, художница сочетала в себе всю совокупность противоречий, свойственной таким натурам, со своим сокровенным внутренним миром. Это определяло искусство, круг тем, интересов и отражалось в стилистике ее произведений. Она с восторгом и печалью наблюдала мир, существующий где-то за горизонтом видимого, и делала это предельно убедительно.

Выставка «Возвращение» в галерее Rietumu Banka (Рига, улица Весетас, 7) продлится до 15 июня.