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Фото: snipers.net

Диана Арбенина и Юрий Башмет со своими коллективами 12 июня дадут грандиозный концерт в концертном зале «Дзинтари».

Рок-звезда и великий альтист впервые выступили вместе пять лет назад, исполнив композицию «Время года – зима» и с тех пор не только не прерывали творческих связей, но и сделали уже вторую большую программу, которая идет с неизменными аншлагами.

Диана Арбенина: «Я долго отказывалась от идеи играть с симфоническим оркестром. Этим слишком многие занимались, тема была слишком модной, чтобы мне захотелось за нее взяться. Но я всегда знала: если такое сотрудничество случится, то оно будет с единственным рок-н-рольным дирижером в нашей стране. С Юрием Башметом».

Мощная энергетика певицы в союзе с невероятным мастерством оркестра обладают удивительной силой воздействия. Диана объясняет это так: «Мы постарались сделать акцент на настроении, потому что у музыкантов всегда одна задача - заниматься настройкой души людей, и неважно, в каком жанре ты это делаешь: между всеми жанрами есть точки соприкосновения.

Для меня классика не является чопорной и непонятной. Она имеет свои каноны, но в ней очень много свободы — намного больше, чем в рок-музыке, как ни странно, потому что мы все-таки заложники конкретной формы. Мне этим классика импонирует — собственно, как и джаз».

Участники проекта признаются, что им не понадобилось ни дня на притирку: они понимали друга друга с полуслова. Поэтому новая программа двух звезд – это признание в любви рок-н-ролла к классике и классики — к рок-н-роллу.

Это запоминающиеся мелодии, глубокие тексты, яркий саунд, выдающийся артистизм и эмоции на разрыв аорты. Это настоящий симфо-рок во всем своем великолепии, и он не оставит равнодушным ни одного слушателя.