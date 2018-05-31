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За своих талантливых ребят всегда испытываешь особенную гордость. Наверное, по этой причине новый проект хореографа Егора Гордеева и гитариста, танцора Андрея Жильского "Раскрась нас звуками" сразу пришелся по душе.

Это брейкданс в своей версии лайт. Здесь нет привычных ритмов, городского гомона, как нет и знакомых битов. Вместо стрит-стайла - лиричность и красота, много воздуха и мелодичные аккорды гитары, необычность танцевальных трюков, статичные позы, сложность балансировки и синхронность исполнения.

Это попытка подвести уличный брейкинг к классическому танцу, поднять уличное искусство до уровня высокого, сохранив узнаваемый стиль, но добавив такт и утонченность. Хочется верить, что у них получилось.