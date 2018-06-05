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С 6 июня по 30 сентября 2018 года в Музее декоративного искусства и дизайна (г. Рига, ул. Скарню, 10) будет представлена выставка «Цвета гобеленов.

Выставка предлагает заглянуть в собрание текстиля Национального мебельного фонда Франции и узнать, что основанная в XVII веке Государственная мануфактура гобеленов и по сей день продолжает культивировать выдающиеся ремесленные традиции.

Для рижской экспозиции отобраны 15 гобеленов, созданных по эскизам выдающихся мастеров – Анри Матисса, Жана Люрса, Хуана Миро, Ле Корбюзье, Жерара Шлоссера, Франсуа Буарона, Кристофа Кюзена, Эрика Сандийона, ОРЛАН и других авторов. Среди них есть и два совсем недавно сотканных на мануфактурах «Mobilier national» в Париже и Бовэ крупноформатных гобелена латышского художника по текстилю Эгила Розенберга.

Выставка доставит удовольствие каждому, причём не только благодаря красоте,но вдохновляющему рассказу о силе традиций, которые по-прежнему способны воссоздавать мир и время, в которое мы живём.