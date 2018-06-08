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С 30 июля по 3 августа в Юрмале в к/з „Dzintari” пройдет музыкальное событие, которое соберет рекордное количество звезд - Второй международный фестиваль музыки театра и кино „Jūras Pērle”. В этом году курорт посетит более 140 известных актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, композиторов из России, Латвии, Литвы и других стран. Зрителей ждет пять незабываемых дней в кругу любимых артистов – концерты, спортивные игры на пляже, творческие встречи, вечеринки и многое другое.

Среди приглашенных: Регимантас Адомайтис, Вера Алентова, Юрий Аскаров, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Алена Бабенко, Юозас Будрайтис, Паул Буткевич, Игорь и Вадим Верники, Евгений Дога, Александр Зацепин, Александр Збруев, Татьяна Догилева, Максим Дунаевский, Ивар Калныньш, Гоша Куценко, Леонид Куравлев, Эвклид Кюрдзидис, Валерия Ланская, Ирина Мендведева, Владимир Меньшов, Роман Мадянов, Людмила Максакова, Анастасия Немоялева, Юрий Николаев, Левон Оганезов, Валдис Пельш, Виктор Раков, Кирилл Сафонов, Сергей Селин, Семен Стругачев, Леонид Серебренников, Юрий Соломин, Светлана Тома, Дмитрий Харатьян, Сергей Чонишвили, Инна Чурикова, Алиса Фрейндлих, Леонид Ярмольник и многие-многие другие звезды театра и кино.

„Юрмала всегда объединяла людей разных стран и национальностей, - рассказывает организатор фестиваля Владимир Кузнецов - Наш фестиваль „Jūras Pērle” продолжает эту прекрасную традицию, создавая атмосферу душевного курорта, наполненного звездами кино и театра. Мы верим, что „Jūras Pērle” станет ярким явлением в фестивальном мире музыки театра и кино не только в Латвии, но и во всем Балтийском регионе”.

30 июля фестиваль откроет концерт, приуроченный к празднованию 70-летия знаменитой Рижской киностудии. В программе прозвучат песни и музыка из кинофильмов и мюзиклов, снятых в Риге и в павильонах легендарной киностудии. Зрителей ждет встреча с любимыми артистами из Латвии, Литвы и Эстонии.

31 июля фестивальный день будет посвящен театру. Зрители окунутся в мир музыки гениальных спектаклей таких театров, как Ленком, Ленсовет, ведущих латвийских театров и многих других. В программе фрагменты из театральных постановок на музыку композиторов Алексея Рыбникова и Геннадия Гладкова. В одно из отделений концерта будут звучать песни Владимира Высоцкого, написанные им для кино в исполнении известных артистов.

1 августа зрителей ждет встреча с творчеством любимых режиссёров Леонида Гайдая и Георгия Данелия и музыкой, звучавшей в их гениальных кинотворениях. Все песни исполнят знаменитые актеры. Особым событием станет празднование юбилея Ивара Калныньша.

2 августа концерт будет посвящен фильмам и известным сериалам, снятым на киностудиях стран СНГ с участием артистов, игравших и певших в них. В программе запланированы неожиданные актерские дуэты.

3 августа заключительный день фестиваля будет представлен музыкой и песнями, украсивших мировые шедевры кино и мюзиклов. В этот день зрители увидят и услышат как всемирно известных композиторов, так и всенародно любимых артистов.

Билеты на фестиваль доступны в кассах Bilesuserviss и на сайтах www.bilesuserviss.lv и www.jurasperle.lv.

Вечерняя программа каждого дня фестиваля продолжится на after-party в юрмальских ресторанах, где в более приватном формате будет возможность пообщаться с гостями фестиваля и послушать выступления известных музыкальных коллективов и артистов.