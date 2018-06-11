Woman |

11 августа в рамках фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте» в Малом зале к/з Дзинтари самые яркие оперные арии о любви исполнит обладательница Инесса Галанте вместе с настоящим мастером фортепианной игры из Германии Александром Шмальцем.

Инесе Галанте - обладательница выразительного голоса широкого диапазона, одного из красивейших по тембру сопрано и уникальной техники пиано.

Эта невероятно красивая и эмоциональная концертная программа в исполнении именитых артистов уже покорила сердца нобелевских лауреатов и королевской семьи в Стокгольме.

Для ценителей классической музыки Инесса Галанте подготовила особый концерт «Фортепиано и Опера о любви» в Малом зале концертного зала Дзинтари, который славится своей невероятной чистотой звучания.

«В этот вечер тема любви и душевного тепла красной нитью пройдет через каждое произведение концертной программы. Совместно с моим дорогим другом и многолетним коллегой по сцене Александром Шмальцем мы исполним всеми любимые оперные арии о самом сильном и светлом чувстве на свете, в котором каждый из нас находит смысл и силу жизни. На своих концертах главное для меня – это подарить частичку моей любви публике, а музыка для этого – лучший проводник», - рассказывает патронесса и муза фестиваля Инесса Галанте.