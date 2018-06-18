Woman |

Для тех, кто комарам и некошеным лугам предпочитает городские развлечения, Лиго не менее весело можно встретить и в столице. Ночь с 23 на 24 июня традиционно отметят по всей Риге.

Праздничные гулянья пройдут на Набережной 11 Ноября и на Дзегужкалнсе. Последняя, кстати, самая высокая точка города. В Янову ночь для гостей будут выступать музыкальные коллективы и актеры фольклорных театров. Традиционные лиговские развлечения — тоже на Кукушкиной горе: прыжки через костер, старинные гадания и плетение венков.

По традиции девушки украшают голову венком из полевых цветов, а мужчины - из веток дуба. Есть поверье, что после праздника такие венки не только служат оберегом, но и на весь год могут одарить природной силой. Ну и раз уж вы выбрались из центра города в задвинье — поищите цветок папоротника. Все-таки на променаде в Старом городе найти его будет посложнее.

Зато именно на берегу Даугавы размах праздника ощущается особенно. Именно на Лиго разрешено приносить с собой (и не только приносить) еду и напитки. Да и на месте голодными не останетесь.

Пиво, огромное количество еды, костер и несколько сцен, на которых выступают и музыканты, и маэстро Раймонд Паулс — уже стали настоящей классикой рижского Лиго. И если в эту ночь нельзя спать, чтобы не проспать весь год, то центр города для этого идеальное место — веселье здесь обычно проходит до самого рассвета.

Кому, кстати, в этом году хочется создать семью? Прыгайте через лиговский костер, держась за руки. Тем более, что на Набережной их обычно несколько. Тем более, что эта ночь считается ночью плодородия. (Мы ни к чему не призываем).

И напоминаем, что в ночь с 23 на 24 июня городской общественный транспорт — бесплатный.