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11 августа, в рамках фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте», темпераментный и харизматичный, всемирно известный и любимый балканец Горан Брегович даст исключительный концерт в Юрмале.

Спустя 4 года зажигательный балканский рок-н-ролл от автора музыки к фильмам Эмира Кустурицы снова заставит танцевать зрителей концертного зала Дзинтари от мала до велика.

Горан Брегович - самый известный в мире балканский музыкант и композитор, автор музыки ко многим фильмам Эмира Кустурицы.

Благодаря своему таланту, харизме и артистичности, Брегович привлекает слушателей со всего мира, - играя и ведя себя на сцене как бы небрежно, он демонстрирует публике неописуемую магию своей музыки, которая вызывает ассоциации с цыганским этносом, балканскими традициями и заставляет танцевать всех слушателей вне зависимости от возраста, статуса и национальности. На концерте в Дзинтари воедино сольются зажигательные балканские и цыганские мелодии со звучанием духовых музыкальных инструментов, щедро «приправленные» современными басами и битами.

Уже на протяжении более 10 лет Горан Брегович дает от ста до ста пятидесяти концертов в год по всему миру со своим «Свадебно-похоронным оркестром» («Wedding and Funeral Orchestra»), исполняя традиционную балканскую, цыганскую, болгарскую музыку.

График концертов Горана Бреговича расписан на годы вперед. В Латвии исполнитель – редкий гость. Однако четыре года назад он уже выступал на 10-летнем юбилее фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте", вызвав овации и завоевав любовь юрмальских зрителей.

Выступление Г. Бреговича на сцене концертного зала Дзинтари в рамках фестиваля Инессы Галанте в этом году доставит особую радость поклонникам творчества музыканта.

Билеты на фестиваль доступны на сайте www.bilesuparadize.lv