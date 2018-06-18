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Шестой год подряд музыкальный фестиваль "Artissimo" стал традицией в культурной жизни Юрмалы, а заодно дал возможность зрителям углубиться в самые потаенные уголки своей души, наслаждаясь музыкой под летним небом.

За эти годы музыкальное событие получило признание широкой публики как в Латвии, так и за рубежом.

В этом году "Artissimo" соберет своих поклонников с 1 по 3 июля в концертном зале "Dzintari", где пройдут пять концертов.

1 июля откроют фестиваль молодые исполнители. Лауреаты и стипендиаты программы Фонда Германа Брауна "Аванти" готовят особый концерт в преддверии фестиваля, в 16:00. А уже к 19:00 всех ждут на большой сцене зала "Дзинтари". Именно там состоится торжественное открытие фестиваля, когда впервые на одной сцене выступят легендарный камерный оркестр театра La Scala вместе с блистательной скрипачкой Элиной Букшей!

2 июля гостям предложат окунуться в ритмы Африки и джаза вместе с мегазвездой, выходцем из Камеруна и гражданином мира саксофонистом Ману Дибанго. "Чёрный лебедь" приезжает в Латвию вместе со своей группой, а сам он справедливо считается величайшим саксофонистом с мировым именем.

33 июля нас ждут сразу два грандиозных события. В 18:00 состоится концерт легендарного пианиста Дмитрия Алексеева - аристократа, виртуоз и "поэта фортепиано", как называют исполнителя почитатели его таланта. Кто-то считает его романтиком, другие вспоминают его музыкальные победы, но все однозначно подчеркивают, что Дмитрий стремится проникнуть в суть каждого стиля.

Глубина – это и есть важнейшая отличительная черта всех интерпретаций Дмитрия Алексеева.

А в 20:30 - атмосфера немого кино! На большом экране – блистательный фильм Чарли Чаплина "Огни большого города". На сцене – симфонический оркестр фестиваля "Artissimo" под управлением дирижера Хельмута Имига. Вечное кино и живая музыка - что может быть лучше?

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