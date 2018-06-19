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Наргиз – самая неординарная и мистическая личность на российской эстраде.

На постсоветском пространстве певица стала известна после участия в телешоу «Голос». С апреля 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым и исполняет музыку в стиле рок и фолк-рок.

В 2014 году Максим Фадеев написал для артистки дебютный сольный сингл «Я не твоя война», который был выпущен 3 июля, а в октябре состоялась премьера одноимённого видеоклипа, в котором Наргиз снялась со своим супругом Филиппом Бальзано. Клип поддержали крупнейшие музыкальные телеканалы.

В 2015 году на премии RU.TV Наргиз признана «Лучшим рок-проектом», а также стала «Певицей года» по версии премии MUSICBOX-2015.

Уже через два года после дебютного сольного сингла 7 октября 2016 года выходит долгожданный альбом Наргиз “Шум сердца”, который за несколько часов занял лидирующую позицию в российском топ-чарте iTunes. В альбоме представлены песни, которые стали безоговорочными хитами и занимали первые строчки в чартах: «Я не твоя война», «Ты – моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги». Совместная песня Наргиз и Максима Фадеева «Вдвоём» также вошла в альбом, как одна из самых значимых для певицы композиций. Песня не оставила равнодушными поклонников и уже больше 23 недель композиция держится в лидерах хит-парада “Золотой Граммофон”, клип на песню собрал уже более 52 млн просмотров на YouTube. Сейчас Наргиз активно гастролирует с новой концертной программой “Вдвоём”.

Наргиз – это самый яркий пример свободы и раскрепощенности. Благодаря необычной и эпатажной внешности, уникальному тембру и голосовому диапазону в пять октав, концерты Наргиз пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно и рок-музыки. Каждый концерт Наргиз – это незабываемое шоу, которое невозможно забыть и хочется видеть снова и снова.

Суббота, 30 июня. Концертный зал "Дзинтари". Начало в 19.30.

Билеты в кассах Biļešu Serviss.