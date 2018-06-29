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На днях в Рижской думе состоялась пресс-конференция, посвященная ежегодному международному культурному событию – «Рижскому балу».

Третий год подряд латвийская певица Натали Тумшевиц-Эргле и ее команда проводят одно из самых ярких и грандиозных мероприятий в Латвии – «Рижский бал».

И осталось до него совсем немного - мероприятие пройдет 8 сентября в Доме Черноголовых. Именно тогда жители и гости столицы перенесутся в эпоху светских собраний, чарующей музыки и элегантных нарядов.

В этом году для празднества имеется особый повод - Латвия отмечает свое столетие! В честь торжественной даты в этот раз мероприятие пройдет под названием «Рижский бал 2018. Бал столетия Латвии».

Венский, Дрезденский, Парижский, Лондонский – ежегодно пышные балы проходят во всех крупнейших европейских городах, и Рига – не исключение. Тем более, здесь традиции Старого света удивительным образом переплетаются с неповторимым шармом латышской культуры. «Бал столетия Латвии» непременно запомнится, как одно из самых ярких событий культурной жизни страны.

Традиционно бал будет официально открыт выходом дебютантов. Юные леди в белых бальных платьях и их партнеры в чёрных фраках исполнят Полонез открытия и Венский вальс. Пары дебютантов будут специально отобраны в крупнейших ВУЗах Латвии и подготовлены лучшими танцорами и хореографами бальных танцев.

После выступления дебютантов организаторы при поддержке правления Рижской Думы и партнёров мероприятия объявят об открытии «Рижского бала 2018 - бала столетия Латвии».

Гостей мероприятия ожидает действительно насыщенная концертная программа: выступления двух оркестров — симфонического оркестра Театра оперетты под руководством дирижера Гунтарса Бернатса и джазового оркестра Mirage под руководством Лауриса Амантовса, а также номера лучших солистов Латвийской национальной Оперы и Балета - Элзы Леймане и Артура Соколова, известнейших голосов латвийской оперетты – Cоноры Вайце и Науриса Индзериса и многие другие.

Закуски, шампанское, прогулка по художественной галерее - гостям скучать будет некогда.

Традиционно «Рижский бал» имеет благотворительные цели. В этот раз среди всех гостей бала также будет проведена лотерея, средства от которой организаторы направят на помощь молодым музыкантам Латвии и на обучение детей из детских домов бальным танцам.

Проект проходит при поддержке Рижской думы и LIVE RIGA. Подробнее - ЗДЕСЬ