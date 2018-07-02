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14 августа, в рамках фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте», популярный итальянский исполнитель, любимец публики во всем мире и покоритель женских сердец Джованни Костелло впервые даст сольный концерт в Юрмале.

А также 12 августа примет участие в гала-концерте фестиваля, исполнив в своей неповторимой манере всем известные итальянские баллады от Карузо до Челентано и хиты легендарного Паоло Конте.

Харизматичный и обворожительный итальянец Джованни Костелло, чьи последние шоу в Лос-Анджелесе, Майами и Неаполе восторженная публика встретила бурными овациями, для латвийской публики будет выступать впервые. На своем сольном концерте в Юрмале музыкант исполнит композиции легендарного Паоло Конте, баллады великого итальянского тенора Энрико Карузо, песни гениального Адриано Челентано и другие всеми любимые итальянские хиты.

Италия с ее фантастическим культурным наследием испокон веков являлась вдохновением для самых великих мастеров мира, итальянский язык очаровывает, а музыка внушает любовь, невероятная харизма и огненный темперамент итальянцев же заряжает энергией. Все это - любовь, вдохновение и мечты о любви и вечном лете - в концерте «Viva Italia!» 14 августа в к/з Дзинтари.