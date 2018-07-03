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С 30 июля по 3 августа 2018 года В Юрмале состоится второй международный фестиваль музыки театра и кино "Jūras Pērle".

Зрители встретятся с живыми легендами — артистами, режиссёрами, композиторами, создателями всенародно любимых фильмов.

Слоган праздника: "Jūras Pērle. Возрождение легенды".

Знакомим вас с подробной программой фестиваля.

30 июля

Фестиваль откроет концерт, приуроченный к празднованию 70-летия знаменитой Рижской киностудии. В программе прозвучат песни и музыка из кинофильмов, снятых на улицах Риги и в павильонах легендарной киностудии. Зрителей ждет встреча с любимыми артистами из Латвии и Литвы.

Среди участников концерта: Раймонд Паулс, Юрис Жагарс, Резия Калныня, Арнис Лицитис, Мирдза Мартинсоне, Юрис Стренга, Багдонас Владас, Адомайтис Регимантас, Будрайтис Юозас, Ромуальдас Раманаускас и другие. А также бывшие латвийцы Валдис Пельш и Владимир Качан. Вечер завершится выступлением известных в прошлом латвийских музыкальных групп и певцов.

31 июля

День будет посвящен театру. Зрители окунутся в мир музыки гениальных спектаклей таких театров, как Ленком и Ленсовет. В программе — фрагменты из театральных постановок на музыку Алексея Рыбникова и Геннадия Гладкова, а также песни Владимира Высоцкого, написанные им специально для кино, которые прозвучат в исполнении популярных артистов.

В этот день на сцене выступят: Михаил Боярский, Дмитрий Дюжев, Алексей Кортнев, Дмитрий Харатьян, Ирина Медведева, Валерия Ланская и многие другие. Особый сюрприз дня — костюмированное представление Театра Рыбникова.

1 августа

Зрителей ждет встреча с творчеством Леонида Гайдая и Георгия Данелия и музыкой, звучавшей в их бессмертных кинотворениях. Вечер также приурочен к двум значимым юбилеям: 100-летию киностудии Ленфильм, но площадке которой снимались музыкальные шедевры Яна Фрида, и — традиционно — ко дню рождения Ивара Калныньша. Песни на музыку Александра Зацепина, Гия Канчелия и Геннадия Гладкова исполнят признанные звезды кино.

Зрители увидят на сцене Ирину Алферову, Алису Фрейндлих, Валентину Талызину, Анну Большову, Александра Михайлова, Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна, Игоря Верника и многих-многих других.

2 августа

Концерт будет посвящен фильмам и известным сериалам, снятым на киностудиях республик бывшего Союза. В программе фестиваля запланированы уникальные актерские дуэты с участием Федора Добронравова, Олеси Железняк, Александра Олешко, Гульнары Душматовой, Анны Ковальчук, Татьяны Кравченко, Мансура Ташматова, Марии Наумовой, Вероники Плотниковой и многих-многих других. Специальный гость фестиваля — композитор Евгений Дога.

3 августа

Заключительный день фестиваля будет представлен музыкой из шедевров мирового кино и фрагментами из знаменитых мюзиклов. Гвоздь программы — именитые гости из Франции и Италии.

В концерте примут участие Леонид Серебрянников, Ирина Медведева, Дмитрий Ланской, Мария Наумова, Игорь Ливанов, Валерия Ланская, гитарист Роман Мирошниченко и многие другие звезды Большого экрана.

Вечерняя программа каждого дня фестиваля продолжится на after-party в пляжном комплексе X.O Beach Lounge & Club. В более приватном формате можно будет пообщаться с гостями фестиваля, послушать выступления известных артистов и популярных групп как «А-Европа», «Несчастный случай», «Гоша Куценко и Ко» и др.

Билеты в кассах Biļešu Serviss.