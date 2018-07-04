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В самый разгар лета, 12 июля, патронесса фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте» ждет рижан и гостей столицы на единственный в этом году бесплатный концерт «С любовью от Инессы Галанте». Во время концерта обладательница одного из красивейших по тембру сопрано Инесса Галанте вместе с пианистом Айваром Калейсом и молодыми талантами подарит слушателям незабываемый вечер, полный прекрасной музыки и любви. Гости мероприятия смогут насладиться замечательной летней атмосферой в излюбленном месте встреч - квартале Калнциема.

В этот июльский вечер со сцены прозвучат известные лирические композиции под аккомпанемент фортепиано, позволив всем присутствующим окунуться в атмосферу любви и насладиться любимыми мелодиями в окружении близких по духу людей. Музыкальные достижения победителей конкурса «Таланты Инессы Галанте» уже по достоинству оценил не только латвийский зритель, но и профессиональные деятели в области музыки и искусства.

Калнциемский квартал – это историческая и одновременно очень модная точка на туристической и культурной карте Риги, любимое место сбора творческой молодежи и продвинутых туристов. Представляя собой образец деревянного зодчества XIX века, относящийся к стилю позднего классицизма в западноевропейской архитектуре, квартал сочетает в себе архитектурную аутентичность и современную функциональность, что позволило расширить возможности использования его деревянных строений. Здесь регулярно проходят фуд-маркеты, киносеансы под открытым небом, ремесленные ярмарки и различные концерты.

Концерт «С любовью от Инессы Галанте» пройдет в квартале Калнциема (ул. Калнциема 35) 12 июля с 21:00 до 23:00, вход бесплатный.

В свою очередь фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте» пройдет с 9-12 и 14-15 августа в концертном зале Дзинтари. Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.