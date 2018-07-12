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Яркий солист и скрипач из Германии Baptiste Pawlik, сотрудничавший с Робби Вильямсом и Селин Дион, выступит со своим музыкальным коллективом Trio Paris Royale в Юрмале 15 августа в концертном зале «Дзинтари», в рамках фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте».

На инструментальном концерте прозвучат композиции в стиле французского «кафе», цыганский джаз, танго и мелодии из репертуара таких звезд как Coldplay и Майкл Джексон.

15 августа завершится 14-ый международный музыкальный фестиваль «Summertime» великолепным концертом, главным героем которого станет яркий скрипач и талантливый аранжировщик из Германии Baptiste Pawlik, аккомпанировавший многим всемирно известным исполнителям, в числе которых - Робби Вильямс и Селин Дион.

Более того, Baptiste Pawlik выступал в Ватикане по личному приглашению Папы Римского Бенедикта XVI. На сегодняшний день не только удивительно талантливый, но также темпераментный и харизматичный исполнитель является одним из самых популярных скрипачей в мире, который в своих выступлениях искусно совмещает мелодии различных музыкальных жанров в единую лаконичную композицию, - на что зал всегда реагирует бурными овациями.

Baptiste Pawlik выступит совместно со своим музыкальным коллективом Trio Paris Royale. В программе концерта – широкое разнообразие музыкальных жанров и направлений: от музыки в стиле French café и цыганского джаза до хитов из репертуара таких легенд как Майкл Джексон и группа Coldplay.

Кульминацией концерта станет невероятное исполнение известного танго «Por una Cabeza» (с испанского – «Потерявший голову»), которое с первых нот вызывает в воображении сверхчувственный танец в исполнении Аль Пачино и Габриэль Анвар из кинофильма «Запах женщины».

Особым сюрпризом для латвийской публики станут авторские интерпретации известных латышских народных мелодий, специально подготовленные музыкантами из трио Trio Paris Royale.