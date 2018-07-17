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Кьяра ди Бари

Согласие на участие в фестивале "Jūras Pērle" подтвердили звёзды мировых мюзиклов из Франции и Италии. В первом отделении заключительного дня фестиваля прозвучат фрагменты таких признанных шедевров, как "Собор Парижской Богоматери", "Моцарт", "Ромео и Джульетта", "Стармания" и "Жил-был Джо Дассен".

Патрик Фиори

3 августа на сцену к/з "Дзинтари" выйдут: Патрик Фиори — знаменитый исполнитель роли Феба де Шатопера "золотого состава" в "Нотр-Дам де Пари", Жульен Дассен — сын Джо Дассена, Кьяра ди Бари — звезда "Ромео и Джульетта", Лоран Бан - исполнитель роли Сольери в рок-опере "Моцарт", а также группа музыкантов Фрэнсиса Лея, которые исполнят попурри на музыку всемирно известного кинокомпозитора, автора мелодий из фильмов "Love Story", "Мужчина и женщина" и многих других.

Кульминацией шоу станет своеобразный дуэт: Джо Дассен и его сын Жульен вместе исполнят одну из знаменитых композиций певца.

Присутствие бессмертного Джо станет возможным благодаря новейшим мультимедийным технологиям.

Жульен Дассен

Мюзикл "Собор Парижской Богоматери" дебютировал в Париже 20 лет назад - в сентябре 1998 года. Любопытно, что сам Виктор Гюго полагал, что роман может послужить основой для оперы и даже написал либретто. Неожиданно для авторов мюзикла любимцем зрителей стал горбатый карлик Квазимодо, а вовсе не юная красавица Эсмеральда. В первый же год мюзикл имел такой успех, что попал в книгу рекордов Гиннеса. Исполнители главных ролей стали звездами и до сих пор записывают новые альбомы. Все они приедут в Латвию впервые.

Квазимодо

"Моцарт" — один из самых популярных рок-опер последнего десятилетия. Продюсеры Дов Атия и Альбен Коэн преподносят гения в неожиданной трактовке. Мол, Моцарт был настоящей рок-звездой галантного гламурного 18-го века. И потому его произведения легко перекладываются в формат Queen, Muse и Placebo. Моцарт (считают авторы) и сам бы написал рок-оперу, если бы к тому времени изобрели бы электричество. Мюзикл произвёл фурор и был удостоен трех наград «Energy».

"Моцарт"

Музыкальный спектакль "Жил-был Джо Дассен" построен на легендарных хитах 70-х. С фестивальной площадки прозвучат «Champs-Élysées» и «Salut».

В этот же день другие известные артисты из Латвии и России исполнят мировые хиты из известных голливудских фильмов.

Гостем фестиваля будет известный российский гитарист Роман Мирошниченко. И ещё один сюрприз — новая песня организатора фестиваля Владимира Кузнецова Jūras Pērle Voice, которую исполнят на английском языке.

Билеты в кассах Biļešu Serviss.