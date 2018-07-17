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С 23 июля в 23:30 стартует новый сезон самого жёсткого комедийного шоу «Деньги или позор». Гостями нового сезона станут известный продюсер и певец Максим Фадеев, звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов, артист широкого профиля Тарзан, актриса сериала «Реальные пацаны» и Comedy Woman Марина Федункив.

Дерзкий и непредсказуемый ведущий Дядя Витя, в отличие от остальных, совсем не отдыхает летом. Пока пенсионеры страны полют грядки на дачах, дядя Витя пропалывает шоу-бизнес на ТНТ4. Он вытащит звёзд из отпусков, чтобы устроить им проверку на самоиронию!

Правила шоу не изменились — у звёздных гостей есть миллион рублей, а у дяди Вити есть жёсткие шутки в их адрес. Если ведущий затронет слишком неприятную тему, от него можно откупиться сотней-другой тысяч из стартового миллиона. Чем больше звёзды готовы смеяться над собой, тем больше составит их выигрыш.

Выпуски «Деньги или позор» уже набрали суммарно более 35 миллионов просмотров в интернете, а необычным форматом заинтересовались зарубежные телеканалы: шоу ТНТ4 под адаптированным названием Cash or Crash вошло в десятку лучших оригинальных проектов международного конкурса оригинальных телевизионных форматов Pitch&Play в Будапеште в июне 2018 года.

В премьерном выпуске себя испытает Максим Фадеев. Он строил новый шоу-бизнес в проекте «Песни», теперь дядя Витя построит с ним новый юмор в шоу «Деньги или позор». Успешному продюсеру придётся пройти жёсткие испытания — отличить на слух кашель старой собаки от кашля Гарика Сукачева, угадать в чём разница между московским метро и гардеробом Киркорова и сделать хит из звука сливного бачка унитаза.

Больше всех денег на шоу в прошлых выпусках заработали порнозвезда Елена Беркова и хореограф Мигель, 850 000 рублей и 855 000 соответственно. В новом сезоне этот рекорд будет побит. Кем, узнаете совсем скоро — премьера 23 июля в 23:30!

Дядя Витя выбрал необычный способ найти новых героев для своего шоу – он отправился в Vegas City Hall на торжественную церемонию вручения премии Fashion People Awards, которая состоялась в июне 2018 года. На мероприятие приехали самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса — Feduk, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, EMIN, Любовь Успенская, Александр Панайотов, ARTIK&ASTI, Анна Седокова, Валерия, Митя Фомин и другие. На красной дорожке они ожидали увидеть поклонников, но никак не главного хейтера российского ТВ. Дядя Витя ворвался на церемонию и заявил, что звёзды – это только те, кто приходит к нему на шоу, и попытался взять гостей «на слабо».