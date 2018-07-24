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победительница Олеся Рощина

В прошедшую субботу в юрмальском развлекательном комплексе X.O Beach Lounge & Club состоялся финал конкурса двойников самой известной блондинки мира и определение победительницы. Ею стала Олеся Рощина - владелица салона красоты, генеральный представитель проекта Brickhouse.lv в Прибалтике.

победительница Олеся Рощина

Обладательница первого приза будет лицом фестиваля «Jūras Pērle 2018» - ее ожидают ежедневные фотосессии со звездами театра и кино, а также выход на большую сцену в качестве почетной гости. Остальные участницы получили билеты на концерты фестиваля, почетные грамоты и другие ценные призы.

Провели мероприятие известный радиоведущий Эдмунд Кашевский и актер Артур Федяев. Музыкальным гостем стала певица Диана Пирагс в образе Мэрилин Монро. Председатель жюри – организатор второго международного фестиваля музыки театра и кино фестиваля “Jūras Pērle” Илона Анна Кузнецова.

«Норма Джин Бейкер, она же Мэрилин Монро – звезда, чей образ олицетворяет не только американский кинематограф ХХ века, но и кино в целом, поэтому мы выбрали ее образ для логотипа нашего фестиваля, а также организовали первый в Латвии конкурс ее двойников. Жюри действительно было сложно определить лучшую Монро. Участницы подготовились прекрасно – костюмы, актерское мастерство, очарование. Хочктся поблагодарить всех девушек, которые создали этот праздик» – рассказала Илона Анна Кузнецова.

Международный фестиваль музыки театра и кино «Jūras Pērle» пройдет с 30 июля по 3 августа в Юрмале, в к/з “Dzintari”. В этом году курорт посетит более 140 известных актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, композиторов из России, Латвии, Литвы и других стран. Зрителей ждет пять незабываемых дней в кругу любимых артистов – концерты, спортивные игры на пляже, творческие встречи, вечеринки и многое другое.

Билеты на фестиваль доступны в кассах Bilesuserviss и на сайтах www.bilesuserviss.lv и www.jurasperle.lv.