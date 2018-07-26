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8 августа в 19.00 на сцене Рижского Дома Конгрессов STARconcert представляет комедию "Неисправимый лгун".

По пьесе Миро Гаврана "Не до смеха".

Что касается сюжета данной постановки, то он разворачивается вокруг женщины, которая уже долгое время работает семейным психологом. Она всегда с легкостью выходила из любых ситуаций, но в один момент она просто не знает, что ей делать: к ней на прием пришла жена ее бывшего любовника. На психолога обрушивается шквал обвинений. Но затем следует весьма необычное предложение: жена требует возобновить отношения с ее мужем. Оказывается, что она чувствует себя счастливой только в те моменты, когда у мужа есть любовница. И женщины решили начать «деловые отношения», и только лишь муж остается в неведении.

Режиссер-постановщик спектакля "Неисправимый лгун" Владимир Устюгов на протяжении долгого времени работал над тем, чтобы в результате получилась яркая постановка. Ему удалось привлечь к работе ряд известных российских актеров, среди которых Станислав Садальский, Татьяна Васильева и Ольга Богданова.

Эта комедия способна стать украшением теплого летнего вечера, поэтому поторопитесь приобрести билеты, так как желающих посетить постановку очень много!

Билеты можно купить в сети Biļešu Serviss.

Цены на билеты от 20 до 60 евро.