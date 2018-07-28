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11 августа в Домском соборе пройдет вечер органной музыки «Поступь гулких столетий».

«Ночью в узких улочках Риги, слышу поступь гулких столетий» - из песни 60-х годов «Ноктюрн» (стихи Юрис Брежгис).

Один из лучших органистов Европы — итальянец Паоло Баччанелла исполнит музыку двух наиболее важных исторических периодов в истории органной музыки — Барокко и Романтизма.

Итальянский исполнитель Паоло Баччанелла широко известен в кругах любителей органного творчества. Этот талантливый музыкант, в равной степени виртуозно владеющий органом и фортепиано, способен предложить слушателям глубокие интерпретации музыки разных стилей и эпох.

Одно из основных направлений содержания летней программы связано с темой воплощения в музыкальном произведении традиций прошлого, осмысливаемых композитором с позиций актуальной для него современности.

В программе представлены национальные школы Германии, Италии и Франции.

Вечер откроется музыкой Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). Музыка следующих двух авторов Доменико Циполи (1688-1726) и Джованни Баттиста Перголези (1710-1736) перенесет слушателя в область собственно итальянской музыки, исторически синхронной Баховскому периоду.

Органная соната № 6 ре минор op. 65 Феликса Мендельсон-Бартольди (1805-1847) вернет слушателя на стезю немецкой органной музыки.

Органная версия Романса Вольфрама «O du, mein holder Abendstern» из оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера (1813-1883) - представит еще один образец романтичекого искусства, адресующий к далекому прошлому немецкой культуры.

Выпускник консерваторий Вероны и Падуи по классу фортепиано и органа, сегодня Паоло активно концертирует по Европе и за её пределами. В его послужном списке немало наград международных конкурсов и участие в крупных музыкальных проектах.

На протяжении многих лет Паоло Баччанелла является органистом католической церкви Congregazione del l’Oratoriodi S.Filippo Neri в Вероне.

Там же он является художественным руководителем органного фестиваля, художественным консультантом дирекции фестиваля Concerti d’ottobre in Basilica в церкви Санта Тереза, а также консультантом фирмы Bonato, занимающейся конструированием органов.

Разносторонне одарённый исполнитель, Паоло Баччанелла также концертирует в качестве пианиста с сольными программами, в составе скрипичного дуэта и в ансамбле с квартетом Maffei.

Начало концерта 11 августа в 19-00.

Билеты можно приобрести в кассе Рижского Дома конгрессов, театра Дайлес, Домского собора. Подробная информация о концерте по телефону 29239854