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Кого пугает шум толпы 4 и 5 августа лучше не приближаться к «Центральному спортивному кварталу». BMX "Simple Session"- определенно точно накал страстей, адреналин и азарт.

"Simple Session" проходит в Риге второй раз и уже смело может претендовать на статус традиционных соревнований по гонкам BMX и скейтбордингу в классе «street».

Два дня подряд на площадке Кр.Барона 116а гонщики со всего мира продемонстрируют свое мастерство, ловкость и умение в рижском бетонном скейтпарке — самом лучшим открытым скейтпарке в странах Балтии.

Зрелищное мероприятие, которое позволяет мастерам этого экстремального вида спорта выступить на чемпионате в самых разных категориях: от улицы и рампы до индивидуальных трюков и парковой езды. Не зря событие считается легендарным, привлекая лучших спортсменов со всей планеты. Тот случай, когда смело можно пообещать: зрителям скучно не будет!