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Аккордеонист Фаусто Бекалоси и виолончелист Руслан Виленский представят музыкальный и кинопроект "Итальянская ночь”.

21 августа в 19:00 во дворце культуры ВЕФ легендарный джазовый аккордеонист Фаусто Бекалоси (Италия) и известный виолончелист Руслан Виленский представят рижской публике совместный музыкальный и кино проект "Итальянская ночь”.

Мировой кинематограф известен всем не только актерами, режиссерами, операторами, но и своей необычайно красивой музыкой. Порой забываются сюжеты, сценарии, но мелодия из любимого кинофильма остается на слуху у зрителя. В этот вечер на сцене прозвучат произведения Нино Роты, Эннио Морриконе, Луиса Бакалова и Армандо Тровайоли.

Впервые в одном цикле музыка из самых культовых итальянских кинофильмов, таких как: "Восемь с половиной", "Запах женщины", "Дорога", "Амаркорд", Новый кинотеатр «Парадизо», "Рокко и его братья"и др. Музыку дополнят видео проекции фрагментов фильмов, созданные специально для проекта.

К Руслану и Фаусто на сцене присоединятся латвийские музыканты: Алексей Бахир (скрипкa), Раймонд Мелдерис (скрипкa), Элина Андрианова (альт), Виктор Станкевич (контрабас).

Фаусто Бекалоси - один из самых востребованных джазовых аккордеонистов мира и постоянный партнер легендарного гитариста Ал Ди Меола.

Билеты можно приобрести в кассах «Biļešu serviss»