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12 августа в концертном зале Дзинтари состоится традиционный гала-концерт уже 14-го международного музыкального фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте» - яркая кульминация музыкального праздника, подаренного Юрмале Инессой Галанте.

В этот вечер латвийские и зарубежные звезды наряду с юными талантами – лауреатами конкурса «Таланты Инессы Галанте» подарят публике прекрасную музыку и незабываемые эмоции.

Только на этом концерте у гостей будет уникальная возможность услышать звёздный состав самых ярких исполнителей и музыкантов.

Например, на сцене ожидается коллектив Tenoru Trio, который включает в себя солистов Латвийской национальной оперы - Раймонда Браманиса, Михаила Чульпаева и Юриса Визбулиса.

В программе заявлены и выдающийся латвийский контратенор Сергей Егерс, и остроумный и харизматичный Интарс Бусулис и, безусловно, сама Инесса Галанте, а также завораживающее меццо-сопрано из России Олесю Петрову и легендарного российского джазового пианиста Даниила Крамера.

В качестве специальных гостей на гала-концерте впервые выступят: популярный итальянский певец Джованни Костелло и артистичный баритон из Австрии Мартин Ахрайнер.

Джованни Кoстелло в своей неповторимой манере исполнит известные итальянские хиты и баллады от Карузо до Челентано. В свою очередь выступление солиста Венской оперы Мартина Ахрайнера на фестивале станет открытием для латвийской публики.

Неотъемлемая составляющая музыкального праздника Инессы Галанте - Фестивальный оркестр под руководством его бессменного дирижера Экхарта Вицика, в котором специально для фестиваля объединились одни из лучших профессиональных музыкантов Латвии.

Программа «Galā Galante» также включает в себя выступления лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте», – музицируя как соло, так и вместе с выдающимися музыкантами, юные дарования в очередной раз приятно удивят слушателей своим растущим мастерством.

Билеты можно приобрести на сайте bilesuparadize.lv