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В середине августа в клубе «Культурная линия» состоится традиционная встреча с интересным гостем. В этот раз перед публикой предстанет Елена Кондратьева-Сальгеро - главный редактор парижского литературного альманаха "Глаголъ", журналист и публицист.

На сегодня "Глаголъ" является главным русскоязычным литературным изданием в Париже и во всей Франции. Именно там публикуются самые яркие, интересные и самобытные авторы. Главное условие: писать интересно. А география - дело второе. Поэтому на страницах журнала материалы попадают со всего мира.

Елена Кондратьева живет во Франции с 1989 года. Пишет на русском, французском и английском языках. Основные темы публикаций Елены Кондратьевой-Сальгеро: русский язык и культура, их значение и их особая ценность сегодня; христианская цивилизация и ее последовательное уничтожение в современном мире в процессе неумолимой глобализации; перегибы в европейской политкорректности и проблемы с введением политкорректной цензуры.

Встреча с Еленой Кондратьевой-Сальгеро состоится 13 августа в 18:00, в Риге, в конференц-зале гостиницы "Avalon".

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: kulturaslinija@gmail.com

Фото: format-a3.ru