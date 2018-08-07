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Маркус Рива - одна из немногих латвийских звезд, которая улыбается. Всегда. Каждому. В нем сочетается талант, удивительное жизнелюбие и невероятное обаяние. И нам все казалось, что эта новость - не формат. Ну нет в нем гламурного лоска, не хватает космической пыли и маловато светскости, но если не мы будем двигать свои дарования, то кто?

Поэтому с радостью рассказываем, что латвийский певец Маркус Рива начал сотрудничество с уникальной краудфандинговой платформой Fanvestory и одновременно с этим объявил дату выпуска нового альбома

Эта платформа даёт поклонникам возможность поддержать любимого артиста покупкой части прав на его песни, заработать вместе с ним, а заодно получить приятные презенты.

Так на старте нового сотрудничества Маркус презентует свой сингл - “Please Don’t Give Up”, который уже запущен в рамках проекта и войдёт в новый альбом под названием "I CAN”