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Во время Праздника Риги выступления разных артистов и захватывающие концерты пройдут и на “Origo Summer Stage”. Вход свободный!

В пятницу, 17 августа, с 17.00 до 20.00 слушатели смогут посмотреть выступления ансамбля скрипачей Дворца культуры ВЭФ “Kantilēna”, мужского вокального квартета Центра культуры и отдыха “Imanta” “Harmonija Rīgai”, концертную программу “Часы на башне отсчитывают мгновения...” с участием Марта Кристиана Калниньша, Кристианы Стиране и Ливы Калнини и программу популярных танцевальных мелодий “В ритмах ретро” в исполнении оркестра народных инструментов Дворца культуры ВЭФ “Садко”. Концерт завершит фолк-группа из Чили “Montemar”.

В субботу, 18 августа, с 12.00 до 20.00 песенные мосты вместе со слушателями будут возводить художественные коллективы национальных обществ Риги – вокальные и танцевальные ансамбли, оркестры и солисты.

Прозвучат песни на латышском, литовском, русском, украинском, еврейском, белорусском, немецком, польском, азербайджанском, якутском и других языках. Посетители концерта традиционно смогут принять участие в викторине, спеть вместе с ансамблями “Задоринка”, “Ивушка” и других. Специальные гости концерта – певица Лейла Алиева и гитарист Виестур Мелдерис с проектом “Eastern Duo”, а также “Rīgas Danču klubs”.

В воскресенье, 19 августа, с 12.00 до 18.00 концерт погрузит слушателей в атмосферу спорта - его романтичная и динамичная музыкальная программа призвана настроить посетителей на отборочный турнир чемпионата Европы по волейболу.

Концертную программу в спортивном духе откроет фолк-группа из Чили “Montemar”, а продолжит молодой виртуоз гитары и путешественник по миру Рейнис Яунайс. Также прозвучит программа “Звезды падают вверх” из проекта Раймонда Мацатса “Инверсия-85”, а затем эстафетная палочка перейдет к особым гостям из Эстонии – группам “Justament”, “Genka & Paul Oja” и другим.