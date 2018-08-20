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Мы сами не в курсе, что такое виртуальная реальность в телескопе, но релиз утверждает, что гости там видят вовсе не панораму Риги, а путешествуют во времени!

Time Jump - именно так называется агрегат - объединяет современные технологии и кино, что позволяет заглянуть на десятилетия в прошлое. Почти машина времени в самом сердце Старой Риги.

Руководитель проекта Августинас Катильс: "Этот уникальный проект родился для того, чтобы исполнить давнюю мечту каждого - путешествовать во времени. Time Jump дает нам возможность познакомиться с Ригой в совершенно ином ракурсе - не узнавать исторические факты из книг, а увидеть их своими глазами.

Новейшие технологии и такое их воплощение - новое слово в туризме, которое способно развивать это направление и создавать особенные, аутентичные маршруты.

Похожий телескоп есть и в Париже, но его техническое состояние уже оставляет желать лучшего - устарело. Не то, что наш, рижский, выполненный по последнему слову техники!

Телескоп находится на перекрестке улиц Смилшу и Екаба, у музея Рижская Биржа. Стоимость удовольствия - 1 евро. А сосканировав QR-код путешествовать во времени можно и через свой смартфон.