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Музыкально-драматический спектакль «Признание» это история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. Молодой поручик царской армии (Глеб Матвейчук) мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка, и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяет боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар (Александр Балуев), которому нужно только одно – признание.

Спектакль «Признание» - это атмосферная история, в которой прекрасная актерская игра переплетается с известными русскими романсами под аккомпанемент акустической гитары.

Рижский Дом конгрессов, 28 сентября, 19-00

Билеты в кассах Biļešu Serviss.

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