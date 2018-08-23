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15 сентября в Риге на сцене ночного клуба "First МИР" выступит новый творческий тандем "HammAli & Navai", сообщает портал balticevents.info. Александр Алиев и Наваи Бакиров -молодые российские исполнители, работающие на стыке жанров, сочетая в своем творчестве хип-хоп, поп, элементы хауса и дип-музыки.

Первой успешной работой молодых артистов стала песня «Ты моя химия», вошедшая в 20-ку самых прослушиваемых песен России, а успех совместного с Bahh Tee сингла «Вместе летать» превзошел все ожидания, заставив обратить на артистов внимание множества изданий и лейблов. Сам Bahh Tee сячески поддерживает дуэт и считает ребят одними из самых многообещающих артистов российского шоу-бизнеса.

Одна из новых работ "Пустите меня на танцпол" вышла в марте и успела собрать более 50 миллионов просмотров в видео-сервисе Youtube. В Риге музыканты выступят со своей особой концертной программой, исполнят свои лучшие работы, а также абсолютно новые песни.

Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.