Woman |

Осенний театральный сезон компания Parter.lv открывает целым созвездием известных и молодых артистов. 15 сентября в Риге в Доме Конгрессов пройдет премьера комедии "Удачный шанс или место среди звёзд", которую нам представят Георгий Мартиросян, Сергей Колесников, Анна Терехова, Дарья Юрская, Анастасия Платонова, Илья Бледный и Ольга Тураева.

«Немолодая знаменитость играет в театре и, всё чаще замечает, что ей становится трудно управлять собой перед публикой, изображая героинь, гораздо моложе самой себя. Однако она держится и не позволяет себе нытьё. Наоборот. Даже понимая, что молодость не вернуть, Марго пряма, открыта и ни с кем не играет... Несмотря на вздорный характер, у неё есть верные и преданные друзья, которые понимают её (хотя им иногда и хочется поколотить слегка неуравновешенную особу). Любимый человек тоже в наличии и, даже замуж зовёт, но... Но женщина пока довольна тем, что он, хотя бы, есть... А ещё: гастроли, поклонники, критики, доброжелатели и недоброжелатели... Словом, вот такая вот непростая жизнь у знаменитостей...И появление молодой и яркой соперницы повергнет эту богемную жизнь в пучину страстей. Ведь начинающая «звезда» использует любые методы достижения своей цели, переступает через все принципы человеческих и нравственных отношений, чтобы из неизвестной начинающей актрисы превратиться в звезду Бродвея…»

Пьеса "Удачный шанс или место среди звёзд" была переведена и отредактирована известным российским писателем-сатириком, сценаристом, драматургом Михаилом Мишиным. Оригинальная пьеса Мэри Орр "Мудрость Евы" с большим успехом шла на Бродвейской сцене в Нью-Йорке и была экранизирована Голливудом, где в одной из ролей впервые в кино снялась Мэрилин Монро.

Билеты в сети Biļešu Serviss.