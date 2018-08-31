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Третий год подряд латвийская певица Натали Тумшевиц-Эргле и ее команда проводят одно из самых ярких и грандиозных мероприятий в Латвии – «Рижский бал». Совсем скоро жители и гости столицы в очередной раз смогут перенестись в эпоху светских собраний, чарующей музыки и элегантных нарядов – уже 8 сентября бал вновь состоится в роскошных интерьерах Дома Черноголовых. Кроме того, в этом году для празднества имеется особый повод, ведь Латвия отмечает свое столетие! В честь торжественной даты в этот раз мероприятие пройдет под названием «Рижский бал 2018 - бал столетия Латвии».

Венский, Дрезденский, Парижский, Лондонский – ежегодно пышные балы проходят во всех крупнейших европейских городах, и Рига – не исключение.

Кроме того, здесь традиции Старого света удивительным образом переплетаются с неповторимым шармом латышской культуры, поэтому ценителям изысканных собраний «Рижский бал 2018 - бал столетия Латвии» непременно запомнится, как одно из самых ярких событий культурной жизни страны.

Традиционно бал будет официально открыт выходом дебютантов. Юные леди в белых бальных платьях и их партнеры в чёрных фраках исполнят Полонез открытия и Венский вальс. Пары дебютантов были специально отобраны в крупнейших ВУЗах Латвии и подготовлены лучшими танцорами и хореографами бальных танцев. После выступления дебютантов патронеса «Рижского бала» Натали Тумшевиц-Эргле совместно с патроном бала– вице мэром Риги Андрисом Америксом и партнёрами мероприятия объявят об открытии «Рижского бала 2018 - бала столетия Латвии».

Гостей мероприятия ожидает действительно насыщенная концертная программа: выступления двух оркестров — симфонического оркестра Театра оперетты под руководством дирижера Гунтарса Бернатса и джазового оркестра Mirage под руководством Лауриса Амантовса; номера лучших солистов Латвийской национальной Оперы и Балета – Байбы Кокиной и Артура Соколова; известнейших голосов латвийской оперетты – Cоноры Вайце и Науриса Индзериса, а также выступление всемирно известных латвийских теноров Артема Сафронова и Вадима Вакарюка. Кроме того, перед гостями бала выступят одни из лучших латвийских танцоров бальных танцев – Андрей Роговенко и Анна Ворончук. Рижский бал наряду с традициями венских балов чтит достижения латвийской культуры: в программу бала обязательно входит музыка латышских композиторов, исполнение народных мелодий на старинных латышских музыкальных инструментах, народные танцы, а также выступления молодых одаренных латвийских музыкантов, воспитанников детских домов и многих других. В роли ведущего «Рижского бала 2018» выступит актер Латвийского Национального театра Эгилс Мелбардис.

Гостей бала ожидает прогулка по художественной галерее, где будут представлены работы студентов Латвийской художественной академии. При сотрудничестве с Jaunās mākslas platforma New Art специально для «Рижского бала 2018 - бала столетия Латвии» были созданы работы на темы: «Латвии - 100» и «Рижский бал». Некоторые картины будут представлены среди лотов благотворительной лотереи.

Для создания неповторимой атмосферы бала, во время мероприятия будет действовать строгий дресс-код. Мужчины непременно должны позаботиться о чёрном фраке, смокинге или костюме с подходящей бабочкой! Для дам же дресс-код предписывает вечернее платье в пол.

Традиционно «Рижский бал» имеет благотворительные цели. В этот раз среди гостей бала также будет проведена лотерея, средства от которой организаторы направят на поддержку молодых латвийских музыкантов и на обучение бальным танцам детей из детских домов.

«Рижский бал» – ежегодное международное мероприятие, основными целями которого является возрождение ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, популяризация Риги и Латвии в мире и благотворительность.

«Рижский бал» поддержали: Porsche Centrs Rīga, Cellarte, Chopard Boutique Riga, Exupery International School, King'S Flowers, Moët & Chandon, Lavazza, Studio Dance Magic, Sajūtu aleja, RV klasika, Venden, Heaven 67, Desertu Studija, WoW Beauty Lounge.

Информационные партнеры: Lounge FM, Neatkarīgā Rīta avīze, Люблю, VIP Lounge, Titanium.

Дополнительная информация: rigasballe.lv.