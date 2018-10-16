Woman |

Мужчина и женщина… Вечная тема! А если женщина послушный робот? Это, конечно, удача для мужчины! Но даже женщина робот выходит из под контроля мужчины! А что будет дальше? Чем все закончится?.. Смехом. Да смехом!…

Зритель увидит одухотворенную, изобретательную и темпераментную игру, может, игру через край, ибо концентрация противоречивых эмоций предельна.

Актеры смело уверенно берут и щемящую мелодраматическую ноту, сохраняя при этом тонкий комедийный контур роли…

Комедия "Звук любви", 13 ноября, дворец культуры VEF , 19.00

Автор - Алан Эйкборн

Режиссер – Леонид Хейфиц

В ролях артисты Московского академического театра им. Вл. Маяковского: Анатолий ЛОБОЦКИЙ, Ольга ПРОКОФЬЕВА, Татьяна АУГШКАП, Игорь МАРЫЧЕВ, Екатерина СТУЛОВА

Билеты в кассах Biļešu Serviss.