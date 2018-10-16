Рижан приглашают на комедию "Звук любви"
Woman | 16 октября 2018 года, 09:55
Мужчина и женщина… Вечная тема! А если женщина послушный робот? Это, конечно, удача для мужчины! Но даже женщина робот выходит из под контроля мужчины! А что будет дальше? Чем все закончится?.. Смехом. Да смехом!…
Зритель увидит одухотворенную, изобретательную и темпераментную игру, может, игру через край, ибо концентрация противоречивых эмоций предельна.
Актеры смело уверенно берут и щемящую мелодраматическую ноту, сохраняя при этом тонкий комедийный контур роли…
Комедия "Звук любви", 13 ноября, дворец культуры VEF , 19.00
Автор - Алан Эйкборн
Режиссер – Леонид Хейфиц
В ролях артисты Московского академического театра им. Вл. Маяковского: Анатолий ЛОБОЦКИЙ, Ольга ПРОКОФЬЕВА, Татьяна АУГШКАП, Игорь МАРЫЧЕВ, Екатерина СТУЛОВА
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