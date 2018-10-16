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В преддверии зимних праздников Фонд Инессы Галанте продолжает многолетнюю традицию и готовит для слушателей настоящий предрождественский подарок: 8 декабря в 19:00 в особой атмосфере Домского собора пройдет долгожданный концерт классической и духовной музыки «Рождественская прелюдия», в котором выступят яркие латвийские музыканты и молодые таланты Инессы Галанте.

В концерте примут участие выдающиеся и любимые публикой латвийские артисты: исполнитель барочной музыки, контратенор Сергей Егерс; всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс; виртуозный пианист и лауреат престижных международных конкурсов Андрей Осокин и «Хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня» под руководством дирижера Романа Ванагса. Перед гостями предстанет и латвийская оперная певица, обладательница проникновенного сопрано, любимица публики Инесса Галанте. Многолетние посетители концерта утверждают, что именно с него для них начинается настоящее Рождество.

«Мы с трепетом относимся к проекту «Рождественская прелюдия», потому что в период перед зимними праздниками все особенно нуждаются в ощущении чуда, радости, просветления, единения с близкими, а этим концертом мы призываем поддерживать семейные ценности. Такое мероприятие уместно посетить всей семьей. Нередко наши концерты становятся первыми для юных слушателей, и особенно приятно видеть, как они возвращаются снова и снова. Отдельно хочется отметить ценность места проведения «Рождественской прелюдии». Домский собор является символом Риги и одной из ее главных достопримечательностей. Это также крупнейший средневековый храм стран Балтии. Во время концерта мы украшаем собор рождественской подсветкой – это помогает нашим гостям всецело ощутить атмосферу праздника и чудес», – рассказывает организатор проекта, оперная дива Инесса Галанте.

Одна из основных целей Фонда Инессы Галанте – это поддержка молодых музыкантов. В разные годы выступления на этой сцене уже способствовали открытию новых талантов, ныне известных как в Латвии, так и за рубежом.

В их числе Янис Бомбизо-Федотов (Большой музыкальный приз Латвии в номинации «Молодой исполнитель года», 2014), Даумантс Лиепиньш (3-е место на пятом международном конкурсе пианистов Джеймса Моттрама в Королевском Северном колледже музыки, 2016), Айгарc Рауманис (1-е место на республиканском конкурсе дирижеров духовых оркестров, 2016), Лига Грике (1-е место на конкурсе London Grand Prize Virtuoso, 2016; Приз года молодому музыканту Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, 2016) и другие. В этот раз молодые таланты Инессы Галанте также выступят в рамках «Рождественской прелюдии» вместе с профессиональными музыкантами. Но на этом музыкальные подарки не закончатся – зрителей ожидают многочисленные сюрпризы, а незабываемая атмосфера праздника наполнит душу гостей гармонией, оставив позади печали и мирские заботы.

Вход на концерт для всех возрастных категорий. Билеты можно приобрести в сети Bilešu Paradīze.