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30 октября в Рижском доме конгрессов с программой "Магия Л" выступит единственная и неповторимая "русалка российской эстрады" Наташа Королева.

Всегда веселая, жизнерадостная, улыбчивая и просто такая, какая она есть на самом деле. Принцесса маленькой страны и королева своего мира! Это все она - Наташа Королева!

Наташа Королева – поп-певица, получившая всенародную любовь после выхода альбома «Желтые тюльпаны», записанного совместного с Игорем Николаевым. Среди ее песен – такие хиты, как «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается», «Синие лебеди» и десятки других лиричных баллад и зажигательных танцевальных композиций.

На сцене Рижского Дома конгрессов Наташа Королева представит новую современную концертную программу. «Магия Л» - это большое красивое шоу, в котором есть новейшие сценические технологии, уникальные декорации, оригинальные хореографические номера, живой звук, интерактив со зрительным залом, премьеры песен и уже полюбившиеся хиты!

Не пропустите большой концерт Наташи Королевой!

Билеты в кассах Biļešu Serviss.