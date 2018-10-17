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2 ноября на сцене Дома конгрессов рижане и гости столицы смогут увидеть комедию «Три желания антиквара».

Сюжет

Каждый из нас в своей жизни стремится изменить привычный ход вещей и вырваться за пределы обыденности. Но почему- то каждый раз мы откладываем это, думая, что завтра будет еще не поздно.

«Три желания антиквара» - это очень смешная история о людях, живущих в элитном загородном поселке в роскошном доме, и считающих, что их жизнь удалась. Они богаты, востребованы и независимы. Многое в этой жизни зависит именно от них. И вот в один прекрасный день судьба делает резкий поворот, и счастливая налаженная жизнь рушится в одно мгновение. Виктор Сергеевич, антиквар с Рублевки, в исполнении искрометного Алексея Булдакова, неожиданно узнает, что ему осталось жить всего месяц. Это известие заставляет его пересмотреть свои взгляды на множество вещей. Все, что казалось важным и ценным, становится смешным и бессмысленным. И он решает сделать то, чего никогда в жизни не делал…Сражаясь с судьбой, главный герой и его окружение, в исполнении Вадима Андреева, Петра Белышкова, Юлии Сулес и Ирины Сиротинской, откроют в себе множество талантов и умений, о которых они и не подозревали. И найдут ответ на вечный вопрос – зачем мы живем.

Вся эта история украшена песнями, танцами и искрометными шутками, что несомненно поднимет настроение.

Режиссёр: Петр Белышков

В ролях: Алексей Булдаков, Вадим Андреев, Петр Белышков, Юлия Сулес, Ирина Сиротинская

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