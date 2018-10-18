Мария Максакова откроет гастрольный тур "Балтийский путь" выступлением в ЛНО (2)

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Woman | 18 октября 2018 года, 13:48

3 декабря на сцене Латвийской Национальной Оперы даст концерт оперная звезда, солистка Национальной оперы Украины, Большого и Мариинского театров — Мария Максакова. Это выступление откроет гастрольный тур «Балтийский путь», в рамках которого состоятся концерты в столицах Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, отмечающих в 2017 - 2018 годах 100-летие своей независимости.

В программе концерта Марии Максаковой и Рижского симфонического оркестра под управлением Дмитрия Морозова прозвучат вокальные произведения Дж.Верди, Дж.Пуччини, П.И.Чайковского и др.

Название тура не только отражает географию выступлений певицы, но и прямо отсылает к известным событиям 1989 года, объединившим граждан Прибалтики в борьбе за демократические ценности и гуманистические идеалы. «Балтийский путь» продемонстрировал всему миру желание прибалтийских народов обрести свободу и независимость, самостоятельно выбирать будущее, строить достойную жизнь и встречать гостей на своей земле. Жизнь Марии Максаковой убеждает, что певица разделяет устремления и надежды всех свободных людей. Внутренняя независимость объясняет драматические повороты ее личной судьбы, яркая индивидуальность определяет широту творческих интересов, а общественное благо направляет политическую деятельность Марии Максаковой. Её история известна всему миру, её гражданская позиция близка каждому человеку, её голос завоевал миллионы сердец. «Балтийский путь» продолжается.

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Мария Максакова - оперная певица, представительница знаменитой артистической династии Максаковых, солистка ведущих оперных театров (Национальная опера Украины, Большой театр, Мариинский театр, “Геликон-Опера”). Вместе с Маэстро Валерием Гергиевым и Мариинским театром выступала на крупнейших оперных сценах мира. Звукозаписывающий лейбл Universal выпустил три сольных альбома певицы.

В 1995 году Мария Максакова окончила музыкальную школу Московской государственной консерватории. Тогда же начала обучение на отделении академического вокала Российской академии музыки имени Гнесиных, которую окончила с красным дипломом. В 2000 году вошла в состав труппы московского театра «Новая опера», где была ведущей солисткой. С 2003 года – солистка Большого театра (Москва), в 2006 году начала сотрудничество с «Геликон-оперой». С 2011 года выступает в Мариинском театре (Санкт-Петербург). Кроме главных партий в классических произведениях, Максакова стала первой исполнительницей современных опер - «Царица» Давида Тухманова, «Альберт и Жизель» Александра Журбина. Исполняла партию Принцессы Шарлотты в мировой премьере оперы Родиона Щедрина «Левша».

С 2016 года Мария Максакова живет в Киеве. Приглашенная солистка Национальной оперы Украины и Харьковского национального академического театра оперы и балета. Доцент, преподаватель вокала в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. В июне 2017 года создала «Благотворительный фонд Марии Максаковой» для поддержки талантливых детей Украины в области академического искусства.

24 августа 2017 года Мария Максакова принимала участие в гала-концерте, “Майдан Незалежності – місце єднання” под открытым небом в Киеве, посвященном 26 годовщине Независимости Украины. Вместе с Национальным президентским оркестром Украины, Оркестром военно-воздушных сил США, Национальной хоровой капеллой «Думка» и солистами Павлом Гнитовим и Юрием Миненко Мария Максакова стала первой исполнительницей оратории «Слався, Вкраїно!» композитора Ивана Тараненко и поэта Дмитрия Лазуткина.

На XXIV Форуме издателей во Львове презентовала детскую книжку Марии Максаковой “Королевство первой октавы”, которая была издана в издательстве Laurus с благословения легендарного украинского дирижера Романа Кофмана.

Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины Филарет вручил Марии Максаковой орден Святой Великомученицы Варвары.

Комментарии 2
aew49 минут назад
билетик не забудь предъявить после посещения ... хочется удостовериться что ты не трепло ...
Только не пиши здесь отмазку ... просто билетик ....
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Саня2 часа назад
Обязательно пойду, спасибо за рекламу.
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