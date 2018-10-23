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Один из лидеров советского андеграунда Петр Мамонов представляет свой концерт-спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина»:

"Я, Петр Мамонов, сидел в своем 21- ом веке. Взял книгу Святой Исаак Сирин, Слова Подвижнические - 7ой век.

Понял - это все про меня, про нас, о наших отношениях с Богом. Взял, сделал Шоу-Спектакль, где хочу вам рассказать, как Исаак Сирин изменил всю мою жизнь. + музыка.

Приходите. Ждем! С любовью, Петр Мамонов."

Действие-молитва «Как я читал святого Исаака Сирина» состоится 6 ноября в 19.00 во Дворце культуры ВЭФ.

Петр Мамонов как музыкант стал известен в составе группы «Звуки Му» ещё в конце 1980-х годов. Снимался в кино – в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Пыль», «Остров», «Царь». Культовыми стали моноспектакли артиста «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе?», «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и Снежная королева», «Дед Пётр и зайцы».

Билеты в кассах Biļešu Serviss.

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