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Stand Up Show ТНТ. Одно из самых популярных комедийных шоу! 24 ноября в 19.00 на сцене Studio 69 состоится большой концерт основного состава резидентов Stand Up шоу на канале ТНТ!

В этот вечер эстафету юмора подхватят: Стас Старовойтов, Тимур Каргинов, Алексей Щербаков и Елена Новикова.

Сегодня жанр Stand Up, так неожиданно ворвавшийся в Россию, особенно популярен. А секрет в том, что комики делятся со слушателями со сцены своими мыслями и эмоциями. Они шутят над стандартными жизненными ситуациями, которые знакомы каждому. При этом для них нет запрещенных тем.

Благодаря шоу, стендап стал не просто отдельным жанром, но и большим, мощным и самостоятельным движением.

Stand Up — это шоу, где после шуток не накладывается звуковая дорожка в виде смеха зрительного зала. Здесь все по-честному.

Новинка - зона лаундж.

В распоряжении гостей второй зал, в котором будет живая видео трансляция с главной сцены, со звуком и свето-эффектами.

Лаундж - это стоячий билет с возможностью места за столиком в новом интересном формате .

Приобретайте билеты в кассах Biļešu serviss . Стоимость от 15 евро. Информация по телефону 283-614-63